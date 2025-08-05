Bakan Bolat: "Halep güçlü bir lojistik üs olacak"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Suriye arasında yeni nesil kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda bu ülkeye teklifte bulunduklarını söyledi.



Bakanlıkta düzenlenen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) Kurucu Protokolü İmza Töreni'ne, Ticaret Bakanı Bolat ile Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar katıldı.



Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, Şaar'ın Suriye'nin ekonomi ve sanayi alanındaki ilk resmi misafiri olduğunu belirterek, konuk bakanın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile resmi temaslar gerçekleştireceğini, organize sanayi bölgelerinde inceleme yapacağını ve İstanbul'da iş insanlarıyla temaslarda bulunacağını kaydetti.



Bolat, güçlü ve dirençli bir Suriye yönetimi ve ekonomisinin, başta Suriye halkı olmak üzere tüm bölgenin istikrarına katkı vereceğine işaret etti.



"EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZDE OLUMLU HAVA ESİYOR"



Bu ziyaretin, güçlendirilmiş ekonomik ortaklık vizyonuna yönelik çok önemli bir işaret fişeği olduğunu ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Suriye ile yeni dönemde de ekonomik ilişkilerimizde olumlu bir hava esmektedir. 2024 yılında ticaretimiz 2,6 milyar dolardı. Bu yıl 7 ayda 1,9 milyar dolar karşılıklı ticaret hacmine ulaştık. Suriyeli iş adamlarının, iş kadınlarının Türkiye ile olan ticarete gösterdikleri teveccüh nedeniyle hem kendilerine hem de Suriyeli mevkidaşıma ve bakanlık yetkililerine özellikle teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz ile Suriye ekonomisinin bütünleşmesini hedefleyen, bölgemiz için referans olacak yeni nesil bir kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması tesis edilmesi konusunda kendilerine teklifte bulunduk. Daha önce Türkiye ile Suriye arasında imzalanmış olan ama 2011'den sonra fiilen işlemeyen serbest ticaret anlaşmasının yerine çok daha kapsamlı bir ekonomik ortaklık anlaşması yapılması konusunda önerilerimizi yaptık. Bundan sonra ekonomik işbirliği çalışmalarımız bu JETCO anlaşması temelinde hızlanacak."



Bolat, iki ülke arasında haziran ayında imzalanan uluslararası karayolu taşımacılığı alanındaki anlaşmanın da karşılıklı ekonomik ilişkileri hızlandıracağını aktararak, böylece Suriye'ye taşımacıların daha hızlı ve ucuz ulaşacağını, lojistik ağların genişleyeceğini söyledi.



İki ülke arasındaki İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'na ilişkin bilgi veren Bolat, bu anlaşmayla Suriye'nin ticaret, gümrük, ekonomi alanlarında kurumsal yapısının güçlendirilmesi için teknik yardım, işbirliği ve tecrübe paylaşımına yönelik güçlü bir zemin oluşturacaklarına işaret etti.



GÜMRÜK KAPILARINDA MODERNİZASYON ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR"



Bolat, gümrük rejimi uygulamaları ve taşımacılık alanındaki faaliyetler için de kapsamlı istişarelere devam edeceklerini belirterek "Bu konuda da ortak gümrük komitesi kurulması önerisini kendilerine yaptık. Türkiye ve Suriye arasında halen faal olan 7 gümrük kapımızda artan yolcu ve ticaret trafiğini karşılayabilmek için modernizasyon ve genişletme çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.



Geçen hafta Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattının açılışının gerçekleştirildiğini anımsatan Bolat, doğal gazla 1200 megavatlık elektrik santralinin faal hale geleceğini ve 5 milyona yakın Suriyeli hanenin elektriğinde iyileşme sağlanacağını belirtti.



TÜRKİYE SURİYE İŞ KONSEYİ KURULACAK



Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin yeniden kurulacağını bildiren Bolat, şunları kaydetti:



"Yarın konseyin kuruluş sözleşmesi DEİK'te Türk ve Suriyeli iş kuruluşları arasında gerçekleştirilecek. İnşallah Türk bankalarımız da kısa vadede Suriye'de faaliyete geçmek için hazırlık yapıyorlar. Suriye'nin yeniden inşa ve imarı, alt ve üstyapılarda, sosyal konutlarda Türk girişimciler aktif rol almak için istekli. Bu konuda hem Suriye'de hem Türkiye'de karşılıklı görüşmeler iş dünyası kuruluşları ve müteşebbisler arasında giderek hızlanmaktadırlar. Türkiye olarak, Türkiye-Suriye ilişkilerini her alanda geliştirmekten ve karşılıklı işbirliği yapmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız."



"TÜRKİYE'Yİ STRATEJİK ORTAK OLARAK GÖRÜYORUZ"



Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar, Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin eskiye dayandığını, iki ülkenin coğrafi konum nedeniyle birbirinden ayrılamayacağını söyledi.



Türkiye'nin kendileri için ikinci bir vatan olduğuna işaret eden Şaar, "Türkiye ile ortak üretim yaparak, pazarlarımızı entegrasyon içerisinde yürüterek, karşılıklı yatırımlar yaparak, ekonominin herkesi kucaklamasını istiyoruz. Türkiye'yi stratejik ortak olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından iki bakan, Türkiye-Suriye JETCO Kurucu Protokolü ile İdari Gelişim ve Yönetişim Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

HALEP GÜÇLÜ BİR LOJİSTİK ÜS OLACAK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile sınır geçişlerini kolaylaştıran, ticareti hızlandıran ve güvenliği artıran modernizasyon adımlarını attıklarını ve bu ülkeye açılan gümrük kapılarını iyileştireceklerini belirterek, "Artık, TIR'larımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek." dedi.



Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Bakan Bolat, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Şaar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB İkiz Kuleler'de yapıldı.



Bolat, burada yaptığı konuşmada, Suriye'nin, halkının çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde yeniden kalkınacak güce sahip olduğunu ifade ederek, sanayiden tarıma, imalattan hizmet sektörüne kadar birçok alanda bu ruhun etkisini çok yakında daha da güçlü hissedeceklerini söyledi.



Söz konusu ayağa kalkma, yeniden inşa ve üretme sürecinde, Türkiye'nin en güçlü katkılar sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bolat, bu kapsamda, Türk firmalarının imalattan altyapıya, bankacılıktan inşaata kadar sahip olduğu yetkinlik ve deneyimlerle Suriye'de öncülük edeceğine inandıklarını belirtti.



Bolat, bu kapsamda, geçen ay Suriye'yi ziyaret eden TOBB heyetinin gerçekleştirdiği verimli temasların son derece önemli olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Karşılıklı olarak gerçekleşen bu ziyaretler ve yapılacak anlaşmalar, hem ülkemizin karşılıklı fayda temelinde güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesine vesile olacak hem de ticaret ve sanayi odalarının kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi için çok önemli bir adım olacaktır."



"FİRMALARIMIZ SURİYE'NİN YENİDEN İMAR PROJELERİNİ ÜSTLENMEYE HAZIR"



Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar'ın ziyareti kapsamında bugün imzaladıkları Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü'ne ilişkin bilgi veren Bolat, ilk JETCO toplantısını kısa zaman içerisinde gerçekleştireceklerini bildirdi.



Bolat, bundan sonra düzenli aralıklarla yapacakları JETCO toplantılarının her iki ülkenin iş dünyasını kurumsal zeminde bir araya getireceğine dikkati çekerek, iki ülke arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" tesis etmeye yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını vurguladı.



Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede, gümrük rejimi uygulamalarını ve taşımacılık alanındaki faaliyetleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:



"Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek. Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanının yeniden sağlanacağı, oluşan işbirliği alanları ile ticarette ülkelerimizin birlikte kazanacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Gümrük alanındaki işbirliğimize de aynı stratejik vizyonla yaklaşıyor, sınır geçişlerini kolaylaştıran, ticareti hızlandıran ve güvenliği artıran modernizasyon adımlarını atıyoruz, Suriye'ye açılan gümrük kapılarımızı iyileştiriyoruz. Lojistik imkanlarımızı hava yolunda da güçlendiriyoruz. İmar ve inşaat konusunda ise firmalarımız Suriye'nin bilhassa kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modellerini uygulayacağı ulaştırma altyapısı ve yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır."



Bolat, iki ülke arasında enerji alanında geçen hafta atılan adımın önemine de dikkati çekerek, günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını, ilerleyen dönemde de gerçekleştirilecek ortak enerji ve elektrik santralleri projeleriyle tüm dünyaya emsal teşkil edecek işbirliğinin geliştirileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.



