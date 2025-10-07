Bakan Bolat: İhracata yönelik beklentiler artış yönünde

Ticaret Bakanlığı, yılın son çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre; ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azaldı.

Üçüncü çeyrekte 105,5 seviyesinde olan endeks, son çeyrekte 105,3'e geriledi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre ise 6,4 puan arttı.



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, anket sonuçlarına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "2025 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi 105,3 seviyesinde gerçekleşerek ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde olduğuna işaret etti.

1-17 Eylül 2025 tarihleri arasında uygulanan Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 2025 yılı dördüncü çeyrek ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan azalarak 105,3 oldu. Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde (iyimser) olduğunu göstermektedir. Dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre Avrupa'ya (6,2 puan), Türk cumhuriyetlerine (1,6 puan), Afrika'ya (1,6 puan) ve Orta Doğu'ya (1,4 puan) ihracatta artış bekleyenlerin lehine olan durum güçlenerek devam etmiştir.

Önümüzdeki üç aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD ilk sırada yer alırken, Mısır ikinci sırada, Meksika ise üçüncü sırada yer almıştır" ifadelerini kullandı.