ntv.com.tr

Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

Bakan Bolat: İkinci el araç fiyatı sıfır fiyatını geçemeyecek

Otomotiv sektöründe fahiş fiyatlara ilişkin yeni bir adım atılıyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti grup toplantısı öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Bolat, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini açıkladı.

"TEMMUZ-AĞUSTOSTA DENGELENME GÖRECEĞİZ"

Bakan Bolat, "Bu konuya ilişkin tüm online satış siteleri ile de görüşüldü. Temmuz-ağustos gibi fiyatlarda dengelenmeyi göreceğiz." dedi.

"6 AY 6 BİN KİLOMETRE" SINIRI UZATILDI

Ticaret Bakanlığı son olarak otomotiv sektöründeki "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesini uzatmış ve kapsamı genişletmişti. Ticari faaliyet olarak değerlendirilen bireysel satışlar da 6 ay 6 bin kilometre sınırı kapsamına alınmıştı.

Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin km sınırı" uzatıldı ve genişletildi

Otomobil satışlarında "6 ay ve 6 bin km sınırı" uzatıldı ve genişletildi

Haberi Görüntüle

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...