Bakan Bolat: “İlk çeyrek büyümesi, ılımlı ve dengeli bir tabloyu yansıtıyor”

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kayseri’de düzenlenen Kültepe Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bolat, küresel ölçekte talebin zayıfladığı, birçok ülkenin resesyona girdiği dönemde Türkiye’nin yüzde 2 büyüme göstermesinin önemine vurgu yaptı.

"19 ÇEYEKTİR BÜYÜME KESİNTİSİZ SÜRÜYOR"

Son 22 yılda Türkiye’nin ortalama yıllık büyüme oranının yüzde 5,3 olduğunu belirten Bolat, “AK Parti öncesinde bu oran yüzde 4,8’di. Bu fark daha önce yakalansaydı, kişi başına düşen gelir 23 bin dolar olabilirdi” dedi.

Kayseri’ye yapılan yatırımlara değinen Bolat, yapımı süren 142 kilometrelik yüksek hızlı tren hattının 2026 yılı sonunda tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

İHRACATTA ÖNEMLİ BAŞARILAR

Bolat, Türkiye’nin dünya ihracatındaki payını yüzde 1,07’ye çıkardığını söyledi. Otomotiv, beyaz eşya, tekstil, gıda, savunma ve yazılım sektörlerindeki ihracat rakamlarını paylaşan Bolat, Türkiye’nin Avrupa’da beyaz eşya üretiminde 2’nci, inşaat sektöründe ise dünyada 2’nci sırada olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının yüzde 25 olduğunu belirten Bolat, “AB ortalaması yüzde 60. Türkiye, birçok Batı ülkesinden daha iyi durumda” dedi. Enflasyonla mücadelenin süreceğini vurgulayan Bolat, “Bu dönem, dengeleme ve istikrar dönemi” ifadesini kullandı.

“2026 daha rahat bir yıl olacak”

Deprem bölgesine yapılan harcamaların 2025 itibarıyla azalacağını belirten Bolat, “2026, emekli, memur, çiftçi ve KOBİ’lerin rahatladığı bir yıl olacak” dedi.

"TÜRKİYE’NİN ARTIK HER TARAFI HUZURLU"



Türkiye'nin birçok sorunu aşarak bugünlere geldiğini belirten Bolat, "Türkiye'nin her tarafı artık huzurlu ve insanlar ekonomi düşünüyor" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'de bir grubun taş üstüne taş koymaya, ülkesini büyütmeye, istikrar içinde yaşatmaya, halkının refah ve satın alma gücünü arttırmaya, çevresindeki yangınlardan ülkeyi korumaya, içerideki terör belasını yok etmeye ve İsrail'in haydutluğu, barbarlığı karşısında güçlü bir kale gibi durmaya çalıştığını ifade etti.

Zirvenin sonunda Bolat’a ASKON tarafından plaket takdim edildi, Bolat da sponsor firmalara plaket verdi.