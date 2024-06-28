Bakan Bolat: KKTC'deki doğrudan yatırımlarımız 450 milyon dolara yükselmiştir



Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu üyesi dernekler ve iş insanlarıyla bir araya geldiğini bildiren bir paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "Kıymetli iş dünyamızın büyük katkıları ile KKTC ile olan ticaret hacmimiz 2023 yılında 2,5 milyar dolar seviyesine ulaşmış ve KKTC’deki doğrudan yatırımlarımız 450 milyon dolara yükselmiştir. Ayrıca bugüne kadar KKTC'de 1,4 milyar dolarlık 114 proje üstlenilmiştir. Bu rakamlar ülkelerimiz arasındaki üst düzeyli iş birliğinin somut göstergeleridir" ifadelerini kullandı.



"E- TİCARET BAŞTA OLMAK ÜZERE KARŞILIKLI TİCARİ FAALİYETLERİ TEŞVİK EDİLMELİ"



Bakan Bolat, e- ticaret başta olmak üzere ticaretin çeşitlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının artırılması gerektiğinden bahsederek, "Ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi, yenilenebilir enerji başta olmak üzere yeni alanlarda işbirlikleri kurulması için somut adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, elektronik ticarette KKTC firmaları için yeni olanaklar oluşturuyor, KKTC firmalarının üretim kalitelerinin artırılarak ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunuyor, KKTC’deki firmaların uluslararası fuar ve sergilere katılımını destekleyerek, küresel piyasalarda tanınmalarını ve yeni pazarlara erişimlerini sağlamayı hedefliyoruz" dedi.