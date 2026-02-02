Bakan Bolat ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı

İhracat yeni yıla düşüşle başladı, ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,9 geriledi.

Rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da açıkladı.

Ocak ayında ihracat 20,3 milyar dolara indi, ithalat ise kısmi artışla 28,7 milyar dolar oldu.

Dış ticaret açığı yüzde 11,2 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi.

Yıllıklandırılmış 12 aylık dış ticaret açığı ise 92,9 milyar dolar olarak kaydedildi.