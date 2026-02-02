Bakan Bolat ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı
02.02.2026 14:11
Son Güncelleme: 02.02.2026 14:18
Ocak ayı ihracat rakamları
Ticaret Bakanı Ömer Bolat; ocakta aylık ihracatın takvim etkisiyle yüzde 3,9 azalışla 20,3 milyar dolar, yıllıklandırılmış ihracatın ise yüzde 3,7 artışla 272,5 milyar dolar olduğunu bildirdi.
İhracat yeni yıla düşüşle başladı, ocak ayında yıllık bazda yüzde 3,9 geriledi.
Rakamları Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da açıkladı.
Ocak ayında ihracat 20,3 milyar dolara indi, ithalat ise kısmi artışla 28,7 milyar dolar oldu.
Dış ticaret açığı yüzde 11,2 artışla 8,5 milyar dolara yükseldi.
Yıllıklandırılmış 12 aylık dış ticaret açığı ise 92,9 milyar dolar olarak kaydedildi.