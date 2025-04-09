Bakan Bolat: Ortalık toz duman, ilk amaç yumruk yememek

Bolat, "Ortalık toz duman, kim kime yumruk atıyor belli değil, ilk olarak yumruk yememek lazım." dedi. Sektörlerle yakın temas içinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini açıklayan Bolat, Türkiye ile AB arasında yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin güncellenmesine yönelik sürecin de öncelikli konuları arasında olduğunu ifade etti. İstanbul'da EXPO Osaka 2025 Tanıtım Toplantısında konuşan Bakan Bolat, ABD pazarına erişimi azalan ülkelerin Türkiye'nin ihracat yaptığı pazarlara yönelebileceğine dikkat çekti.

Bolat, "Sadece ABD ilişkileri değil aynı zamanda Avrupa ve Asya'da da büyük hareketlilik olacak, gördüğümüz risler olacak. ABD pazarında imkan bulamayan ülkelere bizim pazarlara hücum edecek öyle bir risk var. Bu nedenle çok yönlü bir diplomasi yürüteceğiz. dedi.



Türkiye 13 Nisan - 13 Ekim arasında Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenecek EXPO Osaka 2025'e Medeniyetlerin Altın Çağı temasıyla katılacak



900 metrekarelik alanda yer alacak pavilyonda, Türkiye, turizmden ticarete her alanda dünyaya tanıtılacak.

