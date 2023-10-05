Bakan Bolat: Otomobil fiyatları yüzde 15 düştü, marketlerden de indirim bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakanlığı'nda Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Mahmut Gürcan ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

''FİYATLARDA YÜZDE 15'E VARAN DÜŞÜŞLER VAR''



Bakan Bolat, yapılan düzenlemeler sonucu taşıt piyasasında ciddi rahatlama olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Oto piyasasında hem 2'nci el satışlarda, hem sıfır araba satışlarında bolluk meydana geldi. Fiyatlarda yüzde 15'e varan düşüşler var. Hem ikinci el satışlarında, hem de bayiler, artık stoklardaki arabaları ortaya çıkardı. Bayiler de kampanyalara başladı. Yıl sonuna kadar sıfır araç satışlarında da kimi araç modellerine ve markalarına göre yüzde 10 ila yüzde 20 arasında indirim kampanyaları görmeye başladık. Bu tüketicilerimiz açısından çok iyi. Piyasaların düzelmesi için ve rasyonel, istikrarlı bir şekilde işlemesi için çok iyi. Rekabetçiliği yeniden kazanmış olduk. Rekabetle birlikte fiyat düşüşleri de beraberinde gelecek."

''DENETİMLERİMİZ DEVAM EDECEK''



Bakan Bolat, motorlu araç satıcılarının önceki dalgalanma ve belirsizlik sürecinden olumsuz etkilendiğini gördüklerini belirterek, "Yüzde 100 haklısınız. Sermayeleriniz eriyip gidiyordu. Satışlar düşmüştü, iş yapılmaz hale gelmişti. Bir ürün sattığınızda yenisini koymak için gerekli sermayeniz eriyordu. Bu süreç geride kaldı. Ben sizlere iş birliğiniz için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Biz de hükumet olarak, bakanlık ekibimiz olarak birlikte sizlerle yol yürüdük, çok çalıştık. Hamdolsun görevimizi bu anlamda yerine getirdik. Bundan sonra da gözümüz piyasanın üzerinde olacak. Denetlemelerimiz devam edecek. Diğer sektörlerde de bu tür oluşumlara karşı gerekeni yapacağız.'' dedi.

