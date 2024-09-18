Bakan Bolat: Otomotiv ve emlakta ikinci el satışlarda ciddi düşüşler oldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Global Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda, otomotiv ve emlak sektörlerindeki yeni düzenlemelerin piyasada etkili olduğunu belirtti. Özellikle ikinci el satışlarda ciddi düşüşler yaşandığını ifade eden Bolat, yedek parça eksiklikleri nedeniyle otomotiv sektöründe yaşanan fiyat artışlarının alınan tedbirlerle kontrol altına alındığını söyledi.



Ayrıca, emlak sektöründe tüketicileri korumak için yeni düzenlemeler yapıldığını ve güvenli satış veya kiralama işlemleri için e-Devlet üzerinden yetkilendirme sisteminin başladığını açıkladı. Bu sistemin 1 Ocak 2024'ten itibaren kesin olarak yürürlüğe gireceğini belirtti.



Motorlu taşıt satışlarında da güvenli ödeme mekanizması devreye girecek ve bu düzenleme 27 Eylül'de başlayacak. Tüketici mağduriyetlerini önlemeyi amaçlayan bu mekanizma, alıcı ve satıcı arasındaki anlaşmazlıkları da ortadan kaldıracak.