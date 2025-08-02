Bakan Bolat: Tarihin ihracat rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin temmuz ayında tarihin ihracat rekoru kırdığını açıkladı.

Bakan Bolat: Tarihin ihracat rekoru kırıldı

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti. 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat  "Tarihimizin en yüksek aylık mal rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı. 

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...