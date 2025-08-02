Bakan Bolat: Tarihin ihracat rekoru kırıldı

Türkiye'nin ihracatı temmuz ayında 25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatı olarak kayıtlara geçti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Tarihimizin en yüksek aylık mal ihracat rekorunu temmuzda kırdık. Dolayısıyla tarihimizin en yüksek temmuz ayı ihracat rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

