Bakan Bolat: Türkiye kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Bölge Başkanlığı tarafından düzenlenen dünya tahıl sektörünün önemli buluşmalarından "4’üncü IAOM Eurasia Konferansı ve Sergisi", "Tarımda Kadının Yeri" ana temasıyla başladı. Etkinliğin açılışı Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Bolat programda yaptığı konuşmada Türkiye’de tarım ve gıda sektöründe son 20 yılda önemli gelişmeler olduğuna dikkat çekti. Tarım ve gıda üretiminin arttığını belirten Bolat, "Türkiye’de son 22 yılda tarım ve gıda üretimi dolar bazında 3 kat arttı. Tarım ve gıda da üretim 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi’’ dedi.



"TARIM VE GIDA ÜRETİMİ 24 MİLYAR DOLARDAN 74,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ"

Tarım ve gıda sektörünün Türkiye ekonomisinde önemli bir yer oluşturduğunu belirten Bakan Bolat, ‘‘Tarım ve gıda sektörü; milli gelirdeki payı, istihdamdaki payı, iç ve dış ticaretteki payı itibariyle çok büyük önem taşımaktadır. Türkiye’de tarım ve gıda da üretimi son 22 yılda dolar bazında 3 kat arttı. 24 milyar dolardan 74,5 milyar dolara yükseldi. Tarladan marketlere kadar uzanan zincire baktığımızda 10 milyona yakın insanımızın bu sektörden ekmek yediğini, iş yaptığını söyleyebiliriz’’ diye konuştu.

"TÜRKİYE TARIM VE GIDA DA KENDİ KENDİNE YETEN NADİR ÜLKELERDEN"

Türkiye’de gıda ihtiyacının artmasına rağmen üretimin de arttığını vurgulayan Bakan Bolat, ‘‘Son 22 yılda nüfusumuz 65 milyon kişiden 86 milyon kişiye yaklaştı. Ayrıca 12 milyon turiste ev sahipliği yaparken 62 milyon turiste ev sahipliği yapan bir konuma geldik. Bereketli verimli topraklarımızda hemen her tür ürünün üretimini yapabiliyoruz, güzel bir coğrafyaya sahibiz. Türkiye dünyada kendi kendine yeten nadir ülkelerden biri konumundadır’’ ifadelerini kullandı.

"SON 22 YILDA GIDA VE TARIMDA 10 KAT İHRACAT ARTIŞI OLDU"

Tarım ve gıda sektörü kritik bir sektör olduğunun altını çizen Bakan Bolat, ‘‘Önceliğimiz vatandaşlarımızın gıda arz güvenliğidir. Ondan sonra üretimin fazlası olduğunda ihracat yoluyla da yurt dışına ürünlerimizi ihraç etme yükümlülüğümüz var. Bu anlamda da ülkemiz önemli bir aşama kaydetti. Üretimimizi dolar bazında 3 kat artırırken ihracat olarak da 22 yılda 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolar ihracata geçen yıl ulaştık. Yaklaşık 10 kat ihracat artışı oldu’’ diye konuştu.