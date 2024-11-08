Bakan Bolat: Ülkemiz bölgesel bir merkez olarak hizmet veriyor

Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) tarafından "Geleceğe Köprüler Kurmak: Barış, Teknoloji, Sürdürülebilirlik" ana temasıyla düzenlenen 15. Boğaziçi Zirvesi, ikinci gününde devam ediyor.



Bolat, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme performansını sürdürerek bu yılın ilk yarısında yüzde 3,8 büyüdüğünü belirterek, 1990 ile 2023 yılları arasında gayri safi yurt içi hasılanın 9 kattan fazla arttığını söyledi.



Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasının ilk kez 1 trilyon dolar sınırını aşarak bu yılın ilk yarısında 1,2 trilyon dolara ulaştığını belirten Bolat, IMF'ye göre, Türkiye'nin dünyanın en büyük 11. ekonomisi konumunda olduğunu dile getirdi.



Bolat, son 22 yılda Türkiye'nin ihracatının önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, "2002 yılında Türkiye'den ihraç edilen malların değeri 36,1 milyar dolardı. 2023 yılında Türkiye'den ihraç edilen malların değeri yaklaşık 255,6 milyar dolara ulaşarak 7 katına çıktı ve tarihin en yüksek değerine ulaştı. 2002 yılında Türkiye'nin hizmet ihracatının değeri 14 milyar dolardı. Mal ihracatımız gibi hizmet ihracatımız da 7 katına çıktı." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin geçen yılın sonu itibarıyla dünya mal ihracatındaki payının yüzde 1,08, hizmet ihracatındaki payının ise artan bir trendle yüzde 1,35 civarında olduğunu belirten Bolat, "Türkiye'nin dünya ihracatındaki payı 2020 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor. İlerlemeye devam edeceğiz. Hizmet ticaretinde hedefimiz 2028 yılına kadar yüzde 2'ye ulaşmak." diye konuştu.



"KÜRESEL E-TİCARET HACMİ, 2023 YILINA KADAR 5,8 TRİLYON DOLARLIK TARİHİ BİR BÜYÜKLÜĞE ULAŞMIŞ DURUMDA"

Bakan Bolat, küresel e-ticaretin sınırları aşan ve dünyanın dört bir yanındaki ekonomileri birbirine bağlayan, uluslararası işbirliğini güçlendiren ve toplumların refahını artıran evrensel bir köprü haline geldiğini söyledi.



E-ticaretin Türkiye'de ortalama ekonomik büyüme oranının üzerinde büyüdüğünü ifade eden Bolat, "Küresel e-ticaretin etkileri dünya genelinde net bir şekilde görülüyor. 2019'dan bu yana yüzde 75 oranında büyüyen küresel e-ticaret hacmi, 2023 yılına kadar 5,8 trilyon dolarlık tarihi bir büyüklüğe ulaşmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.



Bolat, Türkiye'nin yatırımlar konusunda mali alanda elde edilen başarılar sayesinde daha da parlak bir tabloya sahip olduğunu belirterek, "Şu anda toplam 270 milyar dolar yatırımla 83 binden fazla çok uluslu şirkete ev sahipliği yapıyoruz. Küresel doğrudan yabancı yatırımlar içindeki payımızı yüzde 1,5'e çıkarmayı hedefliyoruz. Ülkemiz artık küresel şirketlerin yöneldiği bölgesel bir merkez olarak hizmet veriyor." dedi.



Türkiye'nin yabancı şirketler için fırsatlar barındırdığına işaret eden Bolat, "Yabancı şirketler, ortaklıklar kurmak ve Türkiye'de veya üçüncü pazarlarda ek yatırım fırsatlarını keşfetmek için Türk inşaat firmalarıyla yakın bir şekilde çalışabilir. Bu alandaki uzmanlıklarını dünya çapında zaten kanıtlamış durumdalar. Türk müteahhitlik firmaları 1972 yılından bu yana 137 farklı ülkede 12 binden fazla proje üstlenmiştir. Bu projelerin toplam hacmi 522,2 milyar dolar seviyesine ulaştı." açıklamasını yaptı.



"TÜRKİYE'NİN ABD'YE TİCARETİNİN ÖNÜNDEKİ BAZI ENGELLERİN AZALTILMASINI YA DA KALDIRILMASINI BEKLİYORUZ"



Bakan Bolat, ABD ile dış ticaret hacminin 5 yıl öncesine kıyasla neredeyse iki kat artarak 35 milyar dolara yükseldiğini söyledi.



Türkiye ve ​​​​​​​ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin 5 yıl önce ortaya konulduğunu anımsatan Bolat, "ABD'nin yeni yönetimiyle birlikte Türkiye'nin ABD'ye ticaretinin önündeki bazı engellerin, özellikle de tekstil ve demir-çelik ürünleri üzerindeki engellerin azaltılmasını ya da kaldırılmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Bolat, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin dünyanın 8. büyük ekonomik blokunu oluşturduğunu kaydederek, "2002-2023 döneminde KİK ülkeleriyle ikili ticaret hacmimiz 2,1 milyar dolardan 31,4 milyar dolara yükseldi." bilgisini verdi.



Türk Devletleri Teşkilatı'nın en çok önem verdikleri uluslararası örgütlerden biri olduğunu da dile getiren Bolat, şunları kaydetti:



"Görece genç bir uluslararası örgüt olmasına rağmen önemli ilerlemeler kaydetmeyi başaran Türk Devletleri Teşkilatı, gelecek için umut vadetmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ve gözlemci ülkelerin toplam gayri safi yurt içi hasılası 2 trilyon dolara, nüfusları 180 milyona, dış ticaret hacmi ise 1,2 trilyon dolara yaklaşmıştır. Türk Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci ülkeleriyle ticaret hacmimiz 31,5 milyar dolara ulaştı."