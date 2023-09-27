Bakan Bolat: İkinci el otomobilde yüzde 10-15 düşüşler var

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araç piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Bolat, ikinci el otomotiv piyasasında ilan sitelerindeki fiyat şişirme manipülasyonlarının birçok sektörde can yaktığını dile getirdi.



Bu ilanlara ilişkin yönetmelikler çıkardıklarını ifade eden Bolat, "Sahte ilanlara ilişkin ağır cezai müeyyideleri uygulayacağımız yönetmelik değişiklikleri yaptık, bunların neticesini görmeye başladık." dedi.



"Otomotiv piyasasında ikinci elde piyasa fiyatlarında yüzde 10-15'lik düşüşler var." diyen Bakan Bolat, "1'inci elde artık stoklar ortaya çıkartılmak zorunda kalındı, 'araç yok' kelimesi artık gündemden büyük ölçekte düştü. 1'inci elde de sıfır otomotivde kolay kolay zam yapılamayan bir süreci yaşıyoruz. Gıda ve marketlerle ilgili de yoğun denetimlerimizi yapıyoruz. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Denetimlerimiz artıyor ve artacak. Tarım ve Orman Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığımız olarak Gıda Fiyat Komitesi çalışmalarına devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"SEKTÖRDEKİ ÇÜRÜK ELMALARI AYIKLAMA GAYRETİNDEYİZ"



Bakan Bolat, fahiş fiyat uygulamaları karşısında da hükümet olarak gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu noktada fahiş fiyat uygulaması ve haksız ticaret uygulamalarına karşı gereğini yapıyoruz." dedi.



Otomotiv piyasasında haziran ayında göreve geldikten sonra aldıkları tedbirler ile çip krizi ile başlayan süreçlerdeki sıkıntıların çok büyük ölçüde sona erdiğini söyleyen Bolat, "Sektördeki çürük elmaları ayıklama gayreti içindeyiz. Bu konuda kanunların, yönetmeliklerin bizlere verdiği yetkileri en hızlı ve titiz bir şekilde kullanıyoruz ve bundan çekinmeyeceğiz. Amacımız ticaret düzgün ve dürüst şekilde yapılsın. Alıcının da tüketicinin de satıcının da kazanacağı makul fiyatlarda ve istikrarlı şekilde iç piyasa ortamını sağlamak hedefimiz." dedi.



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