Bakan Bolat'tan Gürcistan ile önemli görüşme

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'na katılım sağladı. Forumda çeşitli ülkelerin önemli bakanları bulundu. Ömer Bolat mevkidaşı Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Bolat sosyal medya hesabından görüşmeye dair "Gürcistan ziyaretimiz kapsamında güne Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu'nun ev sahibi, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Mariam Kvrivishvili ile ikili görüşme gerçekleştirerek başladık.

Mevkidaşım ile ikili ticaret hedeflerimizi ve yatırımlarımızı değerlendirirken, Gürcistan’ı da kapsayan bölgesel vizyonumuzu birlikte ele aldık.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan olarak kurduğumuz sarsılmaz bağlar; sadece ülkelerimiz için değil, tüm bölgenin kalkınması ve Orta Koridor'un güçlenmesi için de kilit bir role sahiptir.

Nazik ev sahiplikleri ve yapıcı diyalogları için kendilerine teşekkür ediyorum.

Bugün Gürcistan’da gerçekleştireceğimiz temaslarımızda ortak vizyonumuz nettir: Ticareti kolaylaştırmak, lojistik koridorlarını güçlendirmek ve bölgemizi küresel ticaretin cazibe merkezi haline getirmek.

Kardeş ve komşu ülkelerimizle omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.