Bakan Bolat: Tüm zamanların en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde düzenlenen Ağustos 2024 Dış Ticaret Rakamları toplantısında yaptığı konuşmada, sürdürülebilir bir dış ticaretin tesisinin, ekonomi politikasının en önemli ayağını teşkil ettiğini dile getirdi.



İhracatın ağustos ayında da rekor kırmaya devam ettiğine dikkati çeken Bolat, "Ve ithalatımızdaki azalma trendi devam ediyor. Dış ticaret açığımızda güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Cari işlemler açığımızda da güçlü bir azalış trendi devam ediyor. Bunun anlamı Türkiye'miz için daha fazla yatırım, daha fazla üretim, daha fazla istihdam ve daha fazla ihracat ve döviz biriktirmektir." diye konuştu.



Türkiye'nin bu anlamda sürdürülebilir, dengeli dış ticaret performansı ile makro ekonomik istikrarına da büyük bir katkı sunmuş olduklarını belirten Bolat, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ağustos ayı ihracatını bu ağustosta elde ettik. İhracatımız, yüzde 2,4 artışla 22,1 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Geçen yılki rakamın 500 milyon dolar üzerindedir. Ve ağustos ayındaki rekorla beraber bakın son 13 ayın dokuz ayında ihracatımız aylık rekorlar kırdı. 2023 ağustos ayından başlayarak ekim, kasım, aralık ayları ve 2024'te ocak, şubat, mayıs, temmuz ve ağustos ayları olmak üzere dokuz ay rekorlar elde ettik."



"İTHALATIN İHRACATI KARŞILAMA ORANI DA OLUMLU BİR SEYİR İZLİYOR"



Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatta da rekor kırıldığının altını çizerek, "Cumhuriyet tarihimizin en yüksek yıllık mal ihracatı da ağustos ayında gerçekleşti. İhracat, ağustos sonu itibarıyla 262 milyar dolara yükseldi. Bu da hayırlı olsun. İnşallah bu rakamlardan geriye gitmemek için, ileriye gitmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu 262 milyar dolar yıllık mal ihracatı demek son 1 yılda ihracatımızın yüzde 3,5 artması demektir." ifadesini kullandı.

DIŞ AÇIK 34 AYIN EN DÜŞÜĞÜNDE



İthalat cephesinde ise azalma trendinin devam ettiğini vurgulayan Bolat, ithalatın ağustos ayında yüzde 10,8 gerileyerek 27 milyar dolara gerilediğini bildirdi. İthalattaki azalışın sonucu olarak dış ticaretteki azalmanın da devam ettiğine dikkati çeken Bolat, dış ticaret açığının yıllık bazda yüzde 43,4 düşüşle son 34 ayın en düşük seviyesi olan 4,9 milyar dolara gerilediğini, ithalatın ihracatı karşılama oranının da olumlu bir seyir izleyerek yüzde 81,7'ye yükseldiğini aktardı.



"İLK 8 AYDA MAL İHRACATINDA NET 6,3 MİLYAR DOLAR ARTIŞ SAĞLANDI"



Ticaret Bakanı Bolat, 2024 yılının ilk 8 ayında ise ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artışla 170,8 milyar dolara yükseldiğini ve böylece ilk 8 ayda mal ihracatında net 6,3 milyar dolar artış sağlandığını söyledi. Aynı dönemde ithalatın ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 azalışla 225,7 milyar dolara gerilediğini belirten Bolat, böylece ilk 8 ayda mal ithalatında 21,4 milyar dolar gerileme sağlandığını vurguladı.



Bolat, dış ticaret açığının da 2024 yılı ilk 8 ayında yüzde 33,6 azalışla 54,9 milyar dolara gerilediğini dile getirerek, "2023 yılının ilk 8 ayında dış ticaret açığı 82,6 milyar dolar idi. Böylece ilk 8 ayda dış ticaret açığımızı 27,7 milyar dolar azaltmayı başardık." sözlerini sarf etti.



Bakanlığın, ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Bolat, "Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankamızla birlikte ihracatçılarımızı rahatlatmak için finansmana ulaşım ve finansman maliyetleri konusunda çabalarımız ve çalışmalarımız devam ediyor. Bu noktada inşallah bugüne kadar verdiğimiz imkanları daha da artırma gayreti içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



"İKİNCİ ÇEYREKTEKİ BÜYÜMENİN YARISI NET MAL VE HİZMET İHRACATINDAN KATKI OLARAK GELMİŞTİR"



Bakan Bolat, bugün açıklanan büyüme verilerine ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:



"Aşağı yukarı son bir yıldır güçlü bir parasal sıkılaşmanın ve taleple alakalı yönlendirmenin etkisiyle 2024 yılı ikinci çeyrekte büyüme oranında bir yavaşlama olmakla beraber tam 16 çeyrek üst üste büyüme var. 16 çeyrek son dört yıl demektir, son dört yıl üst üste pozitif olumlu büyüme kaydedilmiştir. 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranı yüzde 2,5 olarak TÜİK tarafından açıklandı.

Birinci çeyrek yüzde 5,3 olarak revize edildi ve birinci çeyrekte net mal ve hizmet ihracatının büyümeye katkısı 1,6 puandı, ikinci çeyrekteki yüzde 2,5'lik ekonomik büyüme oranına net, mal ve hizmet ihracatının katkısı da 1,3 puan oldu. Bu şu demek. İkinci çeyrekteki büyümenin yarısı net mal ve hizmet ihracatından katkı olarak gelmiştir. Bu da dış ticaretteki dengeleme sürecinin olumlu sonucudur. Makro ekonomik istikrara katkıdır. Gerek finansal istikrar, gerekse enflasyonla mücadeledeki hızla aşağı doğru iniş trendini de destekleyen güçlü bir parametre olmuştur."