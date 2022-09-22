Bakan Dönmez: Doğalgaz depolarımız dolmak üzere

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çevrim içi gerçekleştirilen '2'nci Avrasya Kojenerasyon Konferansı'na katıldı.



Dönmez, ülkelerin son zamanlarda çok ciddi enerji krizinden geçtiğini belirterek, "2022'nin ilk aylarında başlayan Ukrayna-Rusya çatışması doğalgaz fiyatlarının neredeyse 20 katlara varan, kömür fiyatlarının ise 8-10 kat birden artmasına neden oldu. Enerji arzında yaşanan dar boğaz ve fiyatlardaki oynaklık, öngörülebilirliğin en fazla ihtiyaç duyulduğu enerji sektöründe bir rutin haline geldi maalesef" dedi.



Türkiye'nin süreci öngören ve tedbirleri erkenden alan ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Dönmez şunları söyledi:



"Doğalgaz arz güvenliğimizi teminat altına almak için sözleşmelerin sona erdiği ülkelerle kontratlarımızı yeniledik. LNG (Sıvılaştırılmış Doğal Gaz) anlaşmalarını tamamladık. Yeni LNG kaynakları temin etmek için daha önce doğal gaz ticareti yapmadığımız kaynak ülkelerle görüşmeler yaptık. Doğal gaz depolarımız neredeyse dolmak üzere. Eğer tedarikçilerimiz verdikleri kuramlara uygun hareket ederlerse bu kışı sorun yaşamadan atlatmayı planlıyoruz. Covid-19 salgını aslında bir gerçeğin daha iyi anlaşılmasını da sağlamış oldu. O da yerli ve milli enerji. Bugün kurulu gücümüzün yüzde 65,4’ü yerli ve yenilebilir enerji kaynaklı. Elektrik üretimimizin de yaklaşık yüzde 60’ını yerli kaynaklardan sağlayabiliyoruz."

