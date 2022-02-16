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Bakan Dönmez: Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü arama sondajına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Fatih gemisi Sakarya sahasında Karadeniz'deki üçüncü arama sondajına başladı" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 11:16

Bakan Dönmez: Fatih gemisi Karadeniz'de üçüncü arama sondajına başladı

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ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Fatih gemisinin Karadeniz'de bulunan Sakarya gaz sahasında üçüncü sondajına başladığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, geminin deniz seviyesinden 5 bin metre derinde 2,5 ay boyunca yeni müjdeler için arama çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

Söz konusu kuyunun adının Karasu-1 olduğunu kaydeden Dönmez, "Fatih, Sakarya sahasında Karadeniz'deki 3. arama sondajına başladı. Milletimizin duası, yine en büyük güç kaynağımız." ifadelerini kullandı.

Fatih sondaj gemisi 21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmişti. 17 Ekim 2020'de Tuna-1 kuyusunda saptanan 85 milyar metreküp artışla toplam rezerv miktarı 405 milyar metreküpe ulaşmıştı.

Böylece, Amasra-1 kuyusundaki 135 milyar metreküplük keşifle toplam rezerv 540 milyar metreküpe çıkmıştı.

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