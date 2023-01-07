Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazının yakma testine ilişkin görüntü paylaştı.



Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Enerji bağımsızlığımızın ateşi' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Türkali-10' kuyusunda görev yapan 'Kanuni' sondaj gemisinde, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.



Enerji bağımsızlığımızın ateşi 🇹🇷



🔥 Karadeniz’de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüler



📍 Türkali-10 kuyusunda



🚢 Kanuni Sondaj Gemisi’nden pic.twitter.com/oLWCl1Oq0g — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 7, 2023