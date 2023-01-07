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Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

Bakan Dönmez'den Karadeniz gazı paylaşımı

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz doğalgazının yakma testine ilişkin görüntü paylaştı.

Bakan Dönmez, Twitter'daki hesabından 'Enerji bağımsızlığımızın ateşi' notuyla yaptığı paylaşımda, 'Türkali-10' kuyusunda görev yapan 'Kanuni' sondaj gemisinde, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük yerli gazın yakma testinden görüntüleri paylaştı.

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