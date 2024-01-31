Bakan Ersoy: 2024 hedefimiz 60 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılı turizm hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Ersoy'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



Geçen yıl pandemide çok başarılı bir süreç yürüten Türkiye, 46,5 milyar dolar rekor bir gelir elde etmişti. Ve hatta ziyaretçi sayısı olarak pandemi öncesi 6. olan sırayı 4.'lüğe kadar çıkarmıştık.



60 MİLYAR DOLAR HEDEFİ



Turist sayısı 2023'te yüzde 10 artışla 56,7 milyon kişi oldu. 60 milyon ziyaretçi 60 milyar dolar hedefiyle 2024'te yeni rekorlara imza atacağız.



2028’de Türkiye’nin 100 milyar dolarlık gelir hedefi var. Gelir hedefimizi yakalayabilmemiz için kişi başı gecelik gelirde ortalama yüzde 6 artışla 130 dolarlı rakamlara getirmemiz kişi başı ziyaretçi sayısını ortalama yüzde 7’lik artışla 56,7 milyondan 80 milyon sayılarına çıkarmalıyız.



KİŞİ BAŞI HARCAMA HEDEFİ 106 DOLAR



2023 yılında kişi başı gecelik harcama 99 dolar oldu. 2024 yılında kişi başı gecelik harcamanın 106 dolara çıkmasını bekliyoruz. 2023 yılında ortalama kalış süresi 10,8 geceden 9,8 geceye indi.



ABD VE KANADA PAZARI HEDEFLENİYOR



Yeni pazarlara konsantrasyonumuzu artıracağız. İskandinavya pazarı var. Bu sene yüzde 23’lük İsveç pazarında, yüzde 15'lik Finlandiya pazarında büyüme hedefliyoruz.



Esas önemli olan iki tane yeni destinasyonumuz var. Birinci pazar Kuzey Amerika. ABD pazarında yüzde 31, Kanada pazarında yüzde 41’lik büyüme hedefliyoruz. Çin’de yüzde 102’lik büyüme bekliyoruz.



GECE MÜZECİLİĞİ BAŞLIYOR



Turisti otelin dışına çıkarmamız ve 12 ay boyunca getirmemiz gerekiyor. Buradaki en önemli silahımız arkeolojimiz. Son 60 yılda arkeoloji adına yapılacak işi dört yılda gerçekleştireceğiz. Antik kentlerimizde gece müzeciliği 2024 yaz sezonu itibarıyla başlatılacaktır.

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