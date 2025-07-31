Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: İlk 6 ayda turizmde rekor gelir elde edildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamaları şöyle:



6 ayda 26 milyon 389 bin turist Türkiye'ye geldi. En çok ziyaretçi Rusya, Almanya ve İngiltere'den gerçekleşti. İlk 6 ayda gelen turist sayısı 2024'e göre yüzde 1 arttı.

Yabancı ziyaretçi sayısında bu sene yüzde 1'lik bir artışla ilk 6 ayda 26 milyon 389 bin sayısına geldik.



Eylül, Ekim, Kasım dönemlerinde rezervasyonların mevsim normallerinin üzerinde geçeceğini umuyoruz ve sezonun o tarihlerde daha yoğun olacağını görüyoruz.

Cumhuriyet tarihinin 6 aylık turizm verilerine baktığınız zaman ilk 6 aylık içerisinde en yüksek gelir elde ettiğimiz dönem oldu.

Özetle 64 milyar dolar yıl hedefimize adım adım ilerliyoruz.

"BİR ANADOLU ŞENLİĞİ"



Terörsüz Türkiye sürecine kültür-sanat üzerinden destek sunulacak. 5 şehrimizde şenlikler düzenlemeye karar verdik. Bu sene orada etkinliklerimize başlayacağız. Adı da "Bir Anadolu Şenliği" olacak. Devlet tiyatroları, opera ve bale, sinemalar ile tüm imkanlarımızı seferber ederek bölgede kültürel ve sanatsal etkinliklerimizin çıtasını yeni bir seviyeye çıkaracağız.