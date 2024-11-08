Bakan Ersoy: 8 bin eseri ait olduğu topraklara getirdik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen, "21'inci Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabı lansmanı ve "Kaçış Yok" sergisi açılış programı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, programdan önce sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı.



"8 BİN ESERİ ÜLKEMİZE GETİRDİK"



Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyanın herhangi bir yerinde bulunan ülkemize ait eserlerin geri kazandırıldığını belirterek, "Ben ve mesai arkadaşlarım da göreve geldiğimiz 2018 yılından bu yana kültürel mirasımızın korunması, geliştirilmesi ve tüm dünyaya tanıtılması noktasında kararlı adımları hayata geçiriyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yürüttüğümüz projelerle, kültürel mirasımızı yalnızca korumakla kalmıyor, aynı zamanda uluslararası alanda daha görünür hale getirmek için çalışıyoruz.

Türkiye'nin dört bir yanındaki müzeler, arkeolojik kazılar, restorasyon projeleri ve sanat etkinlikleri ile medeniyetimizi maziden atiye ulaştırıyoruz. Bu kadim topraklara ait eserleri dünyanın neresinde olursa olsun gidip alıyoruz... Dünyanın herhangi bir yerinde eğer Türkiye'ye ait bir eser sahibiyseniz artık biliyorlar ki; 'Türkiye bunu gelip sizden alacak' Bu kararlı takibimiz neticesinde eser sahipleri de artık; bize ait olanı iade etmeye başladılar.

Göreve geldiğimizden bu yana yaklaşık 8 bin eseri ülkemize, yani ait olduğu topraklara getirdik." ifadelerini kullandı.



"ÜLKEMİZİN KÜLTÜR MİRASINI UNESCO GEÇİCİ MİRAS LİSTESİ'NE KAYDETTİRİYORUZ"



Bakan Ersoy, en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke olduğumuza dikkat çekerek, "Bizim Bakanlık olarak diğer önemli başlığımız kütüphanelerdir. 2018'den bu yana 204'ü hiç kütüphane olmayan yerlerde sıfırdan yapılan olmak üzere toplamda 524 kütüphaneyi hizmete açtık.

Bu yıl Bakanlığımıza bağlı olarak hizmet veren kütüphane sayısı bin 296'ya ulaştı. Bunun yanı sıra gezici kütüphanelerimiz ve bebek kütüphanelerimizin de sayısını artırmış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Rami Kütüphanesi son hizmete açtığımız kütüphanelerin başında geliyor. Aynı zamanda bir kültür ve sanat merkezi olarak da hizmet veren bu kütüphanemizin ziyaretçi sayılarına baktığımızda ne kadar doğru bir adım attığımızı bir kez daha gördük. Kısa kısa yaptıklarımızı sizlere hatırlatmak istiyorum. Ülkemizin kültür mirasını UNESCO Geçici Miras listesine kaydettiriyoruz.

Ne mutlu ki bizlere 2018 yılı da dahil olmak üzere 4 alanımız listeye dahil edildi. Ülkemiz çabalarımızın bir karşılığı olarak UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listeleri'nde 30'a ulaşan kültürel değeriyle en çok unsur kaydettiren 2'nci ülke haline geldi.

Kültür ve sanata halkımızın erişimini kolaylaştırmak için Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ni başlattık. Şehirlerimizin somut ve somut olmayan kültürel miraslarını tüm ziyaretçilerimizle buluşturmayı hedefledik.

Bu heyecan, bundan dört yıl önce bir şehirde atılan ilk adımla başladı ve bugün yedi bölgemizde, 16 şehrimizde kök salarak büyüdü. Gelecek sene ise Türkiye Kültür Yolu Festivalleri rotasına Malatya, Manisa, Mardin ve Kayseri olmak üzere 4 ilimizi de dahil ederek yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.