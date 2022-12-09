Bakan Ersoy: Turizmde hedef 51,5 milyon ziyaretçi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı.

Turizmde pek çok başarıya imza attıklarını anlatan Bakan Ersoy, "2022 yıl sonu hedefimizi 51,5 milyon ziyaretçi ve 46 milyar dolar gelir olarak bir kez daha yukarı yönlü revize ediyoruz. 2023’te hedeflerimiz çok daha büyük. 60 milyon ziyaretçi ve 56 milyar dolar gelir. Yeni Türkiye Yüzyılında biz, turizmde Türkiye olarak artık süper ligdeyiz." dedi.



Hedeflere ulaşabilmek için dev projeleri hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Ersoy, "Bir yandan Galataport gibi alanında dünyanın en iyisi kabul edilen cruise portları inşa ederken, bir yandan da İGA İstanbul Havalimanı gibi dünyanın en büyük ve en modern havalimanlarını hizmete alıyor; şehirlerimizi modern otoyollarla ve hızlı tren ağları ile birbirine bağlıyoruz. Bu Alt yapılar yapılmasaydı hedeflerimizi tutturamazdık." diye konuştu.



Bakan Ersoy, muhalefetin turizmde Türkiye'nin Akdeniz'deki ülkelerin gerisinde kaldığı eleştirisine de yanıt verdi. Ersoy, 2019-2022 karşılaştırmasında 10 aylık ziyaretçi sayısına göre, İspanya 2019'a kıyaslandığında yüzde -15, İtalya yüzde -27, Yunanistan yüzde -12, Türkiye 10 ayda yüzde -3 ama yıl sonunu başa baş kapatacak. Gelire göre ise İspanya 10 ayda yüzde -7, İtalya 6 ayda yüzde -6. Yunanistan 9 ayda yüzde -3. Türkiye 10 ayda yüzde 16 ama yıl sonu hedefimiz yüzde 19." bilgisini verdi.

Ersoy, kişi başı gecelik gelirin de 2018 de 67 dolarla 2022'yi ise 90 dolarla kapatacaklarını belirtti.