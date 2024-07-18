Bakan Göktaş açıkladı: Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu

Haber: Gözde Şahin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı memur maaş katsayılarıyla birlikte sosyal yardım ödemelerinin de artacağını açıkladı.

Katsayı düzenlemesine paralel olarak sosyal yardım ödemelerindeki miktarlar da artacak.



Evde bakım yardımının 7 bn 608'den 9 bin 77'ye yükseldiğini açıklayan Göktaş, "Yaşlı aylığında raporu yüzde 70 ve üzerinde olan ve engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylığı da 4 bin 196'dan 5 bin 7'ye yükseltiyoruz." diye konuştu.



EVLİLİK KREDİSİ KAPSAMI GENİŞLİYOR



Ankara-Konya hızlı tren seyahati sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Göktaş, Aile Gençlik Fonu'na yönelik de önemli açıklamalarda bulundu.



Göktaş, deprem bölgesinde pilot olarak uygulanan Aile Gençlik Fonu'nun doğum oranı düşük olan Bartın, Karabük, Zonguldak ve Kütahya'yı da kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.



Başvuru sayısının 11 bin 11'e çıktığını dile getiren Göktaş, krediden faydalanan çift sayısının 2 bin 385 olduğunu da sözlerine ekledi.



DOĞUM ORANLARINDAKİ DÜŞÜŞ



Türkiye'de doğum oranlarında yaşanan düşüşe de dikkat çeken Bakan Göktaş, nedenlerine yönelik önemli bir saha çalışması başlatacaklarını da belirtti. Göktaş, "Sosyal Güvenlik Çalışma Bakanlığımız, hem Sağlık Bakanlığımız hem Maliye Bakanlığımızdan oluşan bir odak grubu oluşturuyoruz." dedi.

