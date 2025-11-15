Bakan Göktaş: “Her bir konut dayanışmanın simgesidir”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen “350 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde konuştu. Göktaş, hak sahiplerine teslim edilen her bir konutun “sevgiyle örüldüğünü ve milletin fedakârlığının bir simgesi olduğunu” söyledi.

Bakan Göktaş, 6 Şubat depremlerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yürüttükleri çalışmaların kesintisiz devam ettiğini belirtti. “İnsanı merkeze alan bir siyaset yürütüyoruz.” diyen Göktaş, kalıcı konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bugün sadece yeni evler teslim edilmiyor.” diyen Göktaş, “Her bir konut sevgiyle örülmüş ve milletimizin fedakarlığıyla inşa edilmiş. Bu anlamda her bir konut aslında dayanışmanın da simgesidir. Güçlü Türkiye’nin sağlam temeller üzerinde yükselmesi demektir.” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde psikososyal destek süreçlerinin sürdüğünü vurgulayan Göktaş, sosyal hizmet uzmanları, psikologlar, çocuk gelişimcileri ve aile destek ekiplerinin depremin ilk gününden bu yana sahada olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 yılını “Aile Yılı” ilan ettiğini hatırlatan Bakan Göktaş, gençlere yönelik projeler kapsamında Adıyaman’da evlilik kredisi uygulamasının başlatıldığını belirterek, “Bugüne kadar 3 bine yakın Adıyamanlı gencimizi Aile ve Gençlik Fonu’yla evlendirdik.” dedi.

Doğum yapan annelere sağlanan desteklerden sosyal ve ekonomik yardımlara kadar pek çok alanda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Göktaş, “Adıyaman’ı her daim güçlendirmeye, ailelerin, gençlerin, kadınların, çocukların ve yaşlıların yanında olmaya devam edeceğiz.” sözleriyle konuşmasını tamamladı.