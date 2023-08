Bakan Işıkhan: 2. çeyreği büyümeyle kapatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara Sanayi Odası Meclisi ile 2. ve 3. OSB Müteşebbis Heyeti müşterek toplantısında konuştu.

Bakan Işıkhan yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, küresel finans koşulları, üst üste atlattığı doğal afetler ve salgın dönemi nedeniyle son yıllarda zor bir süreçten geçtiğini belirtti.



"Buna rağmen yatırım, üretim, istihdam ve cari büyüme yoluyla gelecek adımlarımıza her zaman önem veriyoruz." diyen Işıkhan, sanayi sektörünün, ekonominin belkemiğini oluşturduğunu, Türkiye'nin bu alanda büyük başarılara imza attığını, yoğun teknolojik ve uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek ürünler üretme kabiliyetine sahip bir ülke haline geldiğini söyledi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak, Türkiye'nin sanayi alanındaki büyümesini sürdürmek, işverenlerin ve işçilerin refahını artırmak için kararlı bir şekilde çalıştığını belirten Işıkhan, "Bakanlık görevini devraldıktan sonra işverenlerimizin ve sanayicilerimizin önündeki bürokratik engelleri azaltarak, sizlerin dünyayla rekabet edecek bir güce kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımıza çok büyük bir hız verdik. İki önemli kurumumuz SGK ve İŞKUR aracılığıyla istihdam gücünüzü destekleyerek her zaman sizlerin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.



"BİZLER KURULDUĞU GÜNDEN BU YANA MİLLETİYLE BİRLİKTE YÜRÜYEN HÜKÜMETİN TEMSİLCİLERİYİZ"



İş güvenliği, çalışma koşulları, dijital ve yeşil dönüşüm ile işçi hakları konularında daha da ileri gitmeyi hedeflediklerini vurgulayan Işıkhan, sadece ekonomik büyüme için değil, aynı zamanda insan odaklı büyüme için de çaba sarf ettiklerini belirtti.



Işıkhan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün burada siz kıymetli Ankaralı sanayicilerimizin görüş ve önerilerini dinlemek yolumuza ışık tutacaktır. Bizler kurulduğu günden bu yana milletiyle birlikte yürüyen bir hükümetin temsilcileriyiz. Biliyorsunuz bu hafta 22. yaşımızı kutladık. Ülkemiz ve milletimiz için belirlediğimiz hedeflerimizi boş hayaller olarak görenlere, en iyi cevabı o hedeflerin çok daha ilerisine yürüyerek verdik. Attığımız her tarihi adım, büyük cesaret, geniş bir ufuk gerektiren adımlardı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli iradeden aldığı güçle ortaya koyduğu duruş, cesaret, geçmişten gelen tecrübelerimizin kazandırdığı feraset bunlardan daha büyüktü. Hamdolsun, hem Allah'ın yardımıyla hem de politik vizyonumuzun sağladığı katkıyla binbir badire atlatarak bugünlere ulaştık."



"TÜRKİYE'NİN EKONOMİSİ KIRILGAN BİR EKONOMİ DEĞİLDİR"



Işıkhan, 2002'den bugüne attıkları kararlı adımlar neticesinde, Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye geçiş sürecine hep birlikte tanıklık yaptıklarını, bu kalkınma ve kazanım sürecinde her şeye rağmen önlerindeki tüm engelleri birer birer aşarak vatandaşların refahını artırmak için pes etmeden yollarına devam ettiklerini söyledi.



"Türkiye'nin ekonomisi kırılgan bir ekonomi değildir. Biz zorlu finans koşullarına ve ülkemizin içerisinden geçtiği en zor zamanlara rağmen büyüme oranlarını istikrarla yukarı taşıyan köklü bir ekonomiye sahibiz." diyen Işıkhan, şunları kaydetti:



"Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen milletimizin refahını gözetmekten asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Covid-19 pandemisi sürecinde dünya ekonomileri sürekli gerileme yaşadığı bir dönemde biz yatırım üzerine yatırım yaptık. Ekonominin çarkları hiçbir zaman durmadı.

''2. ÇEYREĞİ BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ''



Ülkemiz, zorlu küresel koşullara ve yaşadığımız afetlere rağmen, AB ve OECD ülkeleri arasında yıllık bazda en yüksek büyüme kaydeden 2. ülke olmuş durumda. 2023'ün ilk çeyreğinde, ocak-mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdük. Bu büyümenin yıl boyunca da artacağı öngörülüyor, inşallah 2. çeyreği de büyümeyle kapatacağız."

"705 BİN VATANDAŞIMIZA 4,4 MİLYAR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRDİK"



Türkiye'nin 20 yılı aşkın yatırım hamlesinden Ankara'nın da payını aldığını, başkente bugüne kadar 604 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını, bunun 33 milyar lirasının çalışma hayatı özelindeki yatırımlar olduğunu anlatan Işıkhan, Ankara'da 2002'den bugüne yaklaşık 260 bin kişinin mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladıklarını aktardı.



Işıkhan, "2012'den günümüze kadar iş ve meslek danışmanlarımız aracılığıyla başkentimizde 2 milyon 400 bin bireysel görüşme, 440 bin iş yeri ziyareti ve 10 bine yakın okul ziyareti gerçekleştirdik. İşsizlik ödeneğine hak kazanan 705 bin vatandaşımıza 4,4 milyar ödeme yaptık." dedi.



Bakan Işıkhan, araştırmalarına göre Ankara'da temininde en fazla güçlük çekilen mesleklerin makine işçisi, perakende gıda satış elemanı, fast food hazırlayıcısı, mobilya döşeme işçisi ve lehim bandı işçisi olduğunu ifade etti.



Ankara'nın eleman ihtiyacını karşılamak için, sanayicilerle istişare içinde olarak istihdamı daha da güçlendireceklerini dile getiren Işıkhan, istikrarlı yatırım ve üretim sürecinin, istikrarlı çalışma hayatını da beraberinde getirdiğini vurgulayarak şöyle devam etti:



"Ankara Sanayi Odası, organize sanayi bölgeleri, teknoparklar ve eğitim merkezi gibi organizasyonlarla ekonomimize dolayısıyla istihdama büyük destek verdi. İş yapma kolaylığını artırmak, yatırım ortamını iyileştirmek ve istihdamı desteklemek gibi konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek, üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek için adımlar atıyoruz. İş güvenliği ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi de önceliklerimiz arasında yer almaktadır. İş kazalarını en aza indirmek ve iş sağlığı konusunda daha bilinçli bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlayarak, üretkenliğimizi artırmak temel hedeflerimiz arasında."



"2023 YILI OCAK-TEMMUZ ARASINDA 687 BİN İŞE YERLEŞTİRMEYE ARACILIK ETTİK"



Bakan Işıkhan, Türkiye'nin son yıllarda istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını, özellikle 2017 başında Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde başlattıkları Milli İstihdam Seferberliği kapsamında bugüne kadar milyonlarca vatandaşın aş ve iş sahibi olmasını sağladıklarını bildirdi.



Bakanlık olarak işverenlere istihdam seviyelerini artırmalarında mümkün olan en büyük katkıyı sağlamak için İŞKUR ve SGK aracılığıyla önemli teşvik ve destek uygulamalarını hayata geçirdiklerini belirten Işıkhan, "Bu kapsamda, bakanlığımızın güncel İŞKUR istihdam verilerine bakıldığında temmuz 2023 itibarıyla İŞKUR aracılığıyla 103 bin 500 kişi işe yerleştirilmiştir. 2023 yılı ocak-temmuz arasındaysa 687 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. Sektörler itibarıyla ise ocak-temmuz 2023 arası en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe imalat alanında gerçekleştirilmiştir." bilgisini verdi.



2023 yılı ocak-temmuz döneminde 1 milyon 554 bin açık iş alındığını, sanayi sektöründe aynı dönemde 778 bin açık işe 322 bin yerleştirme yapıldığını bildiren Işıkhan, işverenlerin aradığı niteliklerde işçi bulmalarına aracılık edeceklerini belirtti.



Bakanlığın en önemli sorumlulukları arasında yer alan bir diğer konunun da işsizlikle mücadele etmek olduğunu söyleyen Işıkhan, "İŞKUR Temmuz 2022'ye göre kayıtlı işsiz sayısında yüzde 24 düşüş sağlamış bulunmaktayız. İşçilerin mesleki deneyim kazanmasını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla işbaşı eğitim programlarına hız vermiş durumdayız. 2023 ocak-temmuz döneminde 34 bin kişi bu programlardan yararlanmıştır." dedi.



İşverenlerin ihtiyaç duydukları nitelik ve beceride işçileri doğrudan yetiştirebilmelerine olanak sağlayan İşbaşı Eğitim Programı ve mesleki eğitim kurslarının etkinliğini artırmak için göreve başladığında değişiklik talimatı verdiğini dile getiren Işıkhan, kısa zamanda sonuçlanacak çalışmalarla bu program ve kurslardan faydalanarak hem aranılan nitelikte işçinin bulunabileceğini hem de finansal destek alarak istihdama katkı sağlanabileceğini ifade etti.



"HÜKÜMET OLARAK GEREKEN DESTEĞİ SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Türkiye'nin 22 yılda kendi uçağını, kendi arabasını üreten bir ülke haline geldiğini anlatan Işıkhan, bütün bunları içeride ve dışarıda Türkiye'nin gücüne inanmayan, destek olmak yerine köstek olmak için elinden geleni ardına koymayanlara rağmen başardıklarını vurguladı.



Işıkhan, "Binlerce yıllık kadim yönetim geleneğimizin kazandırdığı sosyal devlet anlayışımızın yanı sıra bugün ulaşmış olduğumuz başarıların asıl mimarları, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım-üretim-istihdam çağrısına kayıtsız kalmayarak, ülkemizin gerçek potansiyelini görerek destek veren işverenlerimiz, yatırımcılarımız ve çalışanlarımızdır. İş dünyasıyla işbirliği içinde, istihdamın artırılması, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği gibi konularda daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



Sağlam ekonomik altyapı, sanayi üretim kapasitesi, gelişen ekonomi, genç ve dinamik nüfus açısından avantajlı bir konumda olunduğunu vurgulayan Işıkhan, Türkiye'nin bulunduğu coğrafi konum itibarıyla da üretim ve lojistik üssü olma özelliği taşıdığını, bu nedenle herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.



Bakan Vedat Işıkhan, şunları kaydetti:



"Sizlerin görüşleri, önerileri ve deneyimleri, bu yönde atacağımız adımları daha etkili ve gerçekçi hale getirecektir. Ankara Sanayi Odası üyeleri olarak sizler, ülkemizin ekonomik büyümesinde ve istihdam artışında büyük bir rol oynuyorsunuz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde milletimizin engin feraseti, dayanışma ruhu ve azmiyle son yılların zorluklarını hep birlikte atlatacağımıza, sizlerin desteği ve işbirliğiyle Türkiye'nin sanayi alanındaki başarısını daha da yukarılara taşıyacağımıza sağlıklı, güçlü ve güvenli bir çalışma hayatını, daha müreffeh bir toplumu birlikte el ele inşa edeceğimize inancım tamdır. Bizler de hükümet olarak, her zaman yanınızda olmaya ve gereken desteği sağlamaya devam edeceğiz. Geleceğin güçlü müreffeh Türkiye'sini inşallah hep birlikte inşa edeceğiz."