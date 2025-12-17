Bakan Işıkhan: Asgari ücret rakamı için çok erken

Asgari ücret çalışmaları devam ederken ikinci görüşme yarın gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikalarla görüşme içinde olacağını açıklamıştı.

Bakan Işıkhan bugün bir açıklama daha yaptı. Işıkhan "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.