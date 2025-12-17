Bakan Işıkhan: Asgari ücret rakamı için çok erken
17.12.2025 11:01
Anadolu Ajansı
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücrete ilişkin olarak "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." dedi.
Asgari ücret çalışmaları devam ederken ikinci görüşme yarın gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sendikalarla görüşme içinde olacağını açıklamıştı.
Bakan Işıkhan bugün bir açıklama daha yaptı. Işıkhan "Rakam için çok erken çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyona iletmemiz gerekiyor." ifadesini kullandı.