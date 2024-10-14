Bakan Işıkhan: Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Asgari ücreti enflasyona karşı koruyacağız" dedi ve sürecin adil bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.



"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ



Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, mevcut enflasyon oranı, makroekonomik dengeler ve satın alma gücü gibi birçok değişkeni dikkate aldığını belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıklıkla vurguladığı gibi, kalıcı refah çözümleri üreterek vatandaşın refahını koruma amacında olduklarını ifade eden Işıkhan, "Geçen yıl aralık ayında izlediğimiz yol neyse, bu yıl da aynı şekilde ilerleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşın satın alma gücünü koruyacak bir ücret seviyesinde anlaşmaya varılmasını arzu ediyorum." dedi.



"İŞÇİLER ÖNEMLİ PAYDAŞLARIMIZDIR"



İşçi ve işverenlerin talepleri arasında hakem rolü oynadıklarını da vurgulayan Bakan Işıkhan, "Aralık ayında Türk-İş’in geçen yıl işçileri getirdiği gibi, bu yıl da benzer bir gelişme olursa işçileri ağırlamaktan memnuniyet duyarız. İşçiler bizim önemli paydaşlarımızdır," şeklinde konuştu.