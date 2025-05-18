Bakan Işıkhan duyurdu: Geri ödeme listesine 95 ilaç alındı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu’nun geri ödeme listesine yeni ilaçlar alındığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 95 ilacın geri ödeme listesine alındığını duyurdu.
Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuzun düzenlemesi kapsamında 88’i yerli üretim olmak üzere 95 ilacı daha geri ödeme listesine aldık. İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim." ifadelerini kullandı.
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