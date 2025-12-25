Bakan Işıkhan duyurdu. SGK İşveren Primi Desteği güncellendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ilave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağladıklarını bildirdi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kadın, genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi sahiplerinin istihdamına destek oluyoruz. İşverenlerin belirli şartlara uygun istihdam ettikleri her sigortalı çalışan için aylık SGK işveren primi desteğini güncelledik. İlave istihdama 7 bin 184 lira ile 64 bin 656 lira arasında destek sağlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla uygulamamızı 31 Aralık 2026 tarihine kadar uzattık."