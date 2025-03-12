Bakan Işıkhan, emekli ikramiyeleri için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıkladı.

Bakan Işıkhan, emekli ikramiyeleri için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesilerine ilişkin açıklama yaptı.

AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını duyurdu.

BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLDU?

Meclis düzenlemesinin ardından emekli bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükselecek.

16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alabilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.

Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

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