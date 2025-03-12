Bakan Işıkhan, emekli ikramiyeleri için tarih verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilere bayram ikramiyesilerine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti grup toplantısı öncesi konuşan Işıkhan, 4 bin liralık ikramiyenin Meclis'ten geçer geçmez hesaplara aktarılmaya başlayacağını duyurdu.
BAYRAM İKRAMİYESİ KAÇ LİRA OLDU?
Meclis düzenlemesinin ardından emekli bayram ikramiyesi, bu yıl yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya yükselecek.
16 milyon emekli Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ikramiye alabilecek.
BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ikramiyeleri, tahsis numarasına göre farklı günlerde ödenecek.
Bu yıl ödemelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.
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