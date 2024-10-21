Bakan Işıkhan: Hastanelerin sözleşmeleri feshedildi, ödemeler durduruldu | Yenidoğan çetesi soruşturması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AA Editör Masası'na konuk oldu.



Bakan Işıkhan, yenidoğan bebek çetesi ve gündemdeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.



Işıkhan, savcılıktan gelen talep üzerine bakanlık olarak denetimlerin başlatıldığını açıkladı.



Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"CİMER başvurusu ile birlikte 2023'te süreci başlattık. Hastanelerdeki incelemelerimiz aylar öncesinde başladı.



Kamu zararına sebep olan reçetelerin ve tedavi yöntemlerinin teşhis edilmesi ayrı bir başlık olarak incelendi.



İki hastane için 29 Nisan'da Medilife Bağcılar, 9 Ağustos'ta Bağcılar Şafak Hastanesi ile söleşmeler feshedildi. Ödemeler de durduruldu.



Diğer hastanelerin de sözleşmeleri durduruldu ve ödemeleri feshedildi. Geçmiş dönem alacaklarına bloke konuldu.



Geçmişe dönük ödemeleri faizi ile birlikte tahsil ediyoruz.

Riskli hastanelere fiili olarak inceleme ve denetimleri devam ediyoruz.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI



Alo 173 ve CİMER üzerinde tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Konunun takipçisi olacağımızı da özellikle belirtiyorum.



Bugüne kadar SGK'nın her kuruşunu takip ediyoruz bundan sonra da yapılacağını takip ediyoruz.



Vatandaşın bize bilgi vermesini rica ediyorum. Sağlık Bakanı'nın en son açıklamalarına katılmakta birlikte, torbada bulunan çürüklerin ayaklanması söz konusu.



2024-2025 EMEKLİLİK FARKINA DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde bu tür konular gündeme gelebiliyor.



Emeklilik sistemiyle çok fazla oynamayı düşünmüyoruz.



Bu tür durumlarla daha önce de karşılaştık.



Çalışanlarımızın daha çok üretimine ve çalışmasına ihtiyacımız var.



EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?



Emeklilik şartları ile ilgili köklü değişlik öngörmüyoruz. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil.



Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için çalışmalarımız var.



Temel hareket noktamız emeklilerimizin mevcut haklarını korumak ve geliştirmek.



TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ GELECEK Mİ?



Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili bakanlığımızın herhangi bir çalışması yok.



EYT'NİN EKONOMİYE ETKİSİ



EYT'nin sosyal güvenlik sistemi ve işgücü piyasasına etkileri oldu. Emekli sayısı 16,4 milyon, EYT düzenlemesinden 2 milyon sigortalıya aylık bağlandı. 2024 Ağustos sonu itibarıyla aylık bağlanan kişi sayısı 2,3 milyon kişiye ulaştı.



EYT emeklilerinin ortalama yaşları 48 olurken, EYT emeklilerinin ortalama aylığı 17 bin lira.



EYT'nin maliyetine 2023 yılında baktığımızda, yaşlılık aylığı, bayram ikramiyesi toplamı yaklaşık 210 milyar lira. 2024 yılında EYT'nin maliyeti 592,6 milyar lira olacağı öngörülmektedir."

ASGARİ ÜCRET



(Asgari ücret görüşmeleri) Aralık ayında bu süreci başlatacağız. Hem işçiyi hem de işvereni memun edecek rakamın güncemimize gelmesi ve karar verilmesi süreci olacak.



Belirlenecek olan asgari ücretin çalışanlarımızın yaşam standartlarını iyileştirecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

SGK BORCU OLAN ŞİRKETLER AÇIKLANACAK MI?



Şirketlerin de borçları inanılmaz düzeye çıkmış durumda.

Bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Prim borcu en yüksek borcu şirketleri kamuoyu ile paylaşacağız.

500 milyon lira ve 1 milyar lira borcu olan şirketler var. Bunu kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz.