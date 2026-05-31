Bakan Işıkhan: İlaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık
31.05.2026 11:06
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçen yıl 5 milyar lira destek ile vatandaşların ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdıklarını açıkladı.
Bakan Işıkhan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türk Eczacılar Birliği (TEB) arasında imzalanan protokoller sayesinde ilaca erişimde her dönem iyileştirmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.
Işıkhan, "2025 yılında sağladığımız 5 milyar lira destek ile eczacılarımızın yanında olduk, vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık." dedi.