Bakan Işıkhan: İşçi sayısı deprem öncesi dönemin üstüne çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, 2 yıl önce ülkede tarihin en büyük afetlerinden birinin yaşandığını söyledi.



Deprem bölgesinde önemli çalışmaların hayata geçirildiğini dile getiren Işıkhan, çalışma hayatı kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkanı sağlandığını açıkladı.



Bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayrıldığını belirten Işıkhan, "Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Maddi ücret desteği kapsamında 82 bin kişiye 700 milyon lira destek sağlandı." dedi.



İŞÇİ SAYISI DEPREM ÖNCESİNİN ÜZERİNDE



Işıkhan, istihdama Dönüş Programı'nın hayata geçirildiğini ve 33 binden fazla kişiye eğitim ve meslek kursları verdiklerini anlattı.



Depremden etkilenen 11 ilde sigortalı işçisi sayısında çok sevindirici gelişmeler olduğunu kaydeden Işıkhan, 2022 yılı aralık ayında 1 milyon 888 bin 625 sigortalı işçi bulunurken deprem bölgesinde, 2024 yılı kasım verilerine göre 1 milyon 936 bin 412'ye yükselmiştir. Bu da bize, işçi sayısının deprem öncesi sigortalı sayısının da üstüne çıktığını göstermektedir." ifadelerini kullandı.



MÜCBİR SEBEP HALİ UZATILDI



Işıkhan, sosyal güvenlik alanında çok önemli çalışmalarda bulunduklarını, depremzedelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmasının sağlandığını belirtti.



Genel sağlık sigortası kapsamında ilaç ve muayene katılım paylarını kaldırdıklarını söyleyen Işıkhan, "Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladık. Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak işverenlerimiz ve sigortalılarımız için ek kolaylıklar sağladık. Son olarak deprem bölgesi için mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattık." diye konuştu.