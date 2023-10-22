Bakan Işıkhan: İşçilerin haklarını koruyacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, HAK-İŞ tarafından düzenlenen "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Çalışma Hayatı Sempozyumu"nda konuştu.



Kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri için bağlayıcı nitelikteki 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünü, HAK-İŞ Konfederasyonu'nun da katkısıyla mayıs ayında imzaladıklarını anımsatan Işıkhan, Çerçeve Protokol ve imzalanan işkolu toplu iş sözleşmeleri ile kamuda çalışan işçilerin mali ve sosyal haklarında önemli kazanımlar elde edildiğini söyledi.

"HİÇBİR ZORLUK BİZİ YILDIRMADI"



Devlet olarak çalışma barışının sağlanması ve enflasyonun olumsuz etkilerine karşı işçilerin haklarının korunması için azami gayret gösterdiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:



"Şunun altını özellikle çizmek isterim ki, Türkiye'nin ekonomisi kolayca yıkılacak, kırılgan bir ekonomi değildir. Ülkemiz onlarca badire, atlattığımız onlarca iç ve dış saldırıya maruz kaldığımız yılları dahi rekor büyüme oranlarıyla kapattı. Hiçbir zorluk bizi yıldıramadı, yolumuzdan alıkoyamadı. Türkiye, yaptığı dev yatırımlar, ihracatta kaydettiğimiz ilerleme ve istikrarlı büyümesiyle, artık önüne daha büyük ve uzun vadeli hedefler koymuştur. Nasıl ki bugünümüze siz değerli konfederasyonumuz ve sendikalarımızın destekleriyle ulaştıysak, gelecek hedeflerimiz noktasında da sizlere büyük görevler düşüyor. Ülkemize, çalışma hayatımıza sağladığınız katma değerin artarak devam edeceğine inancım tam."



Işıkhan, Bakanlık olarak, ortak akıl ve istişare ile yürütülecek tüm çalışmalara hazır olduklarının altını çizerek, "Şundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın ki, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, sendikalarımız, konfederasyonlarımız, işçi ve işverenlerimiz ile el ele vererek, Türkiye'yi her anlamda dünya standartlarının da üzerine çıkaracak, çalışma hayatında da Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz." dedi.