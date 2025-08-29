Bakan Işıkhan, temmuz ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "27 aydır tek haneli seviyelerde gerçekleşen işsizlik oranı, OVP ve diğer politikalarımız ile uyumlu seyretmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı." ifadesini kullandı.



Işıkhan, NSosyal hesabından, temmuz ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.



İşsizlikle etkin mücadele ve çalışma hayatını güçlendirecek tedbirleri içeren Orta Vadeli Program (OVP) ile Ulusal İstihdam Stratejisi (UİS) kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini belirten Işıkhan, şunları kaydetti:



"Bugün açıklanan iş gücü verilerinde; işsiz sayısı 2025 yılı temmuz ayında bir önceki aya göre 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise geçen aya göre 0,4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 0,9 puan azalarak yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. 27 aydır tek haneli seviyelerde gerçekleşen işsizlik oranı, OVP ve diğer politikalarımız ile uyumlu seyretmektedir. İstihdam edilenlerin sayısı ise aynı dönemde 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı yüzde 49,1 seviyesini korudu."



Gençleri her alanda destekledikleri programların olumlu neticelerini almaya devam ettiklerini ifade eden Işıkhan, genç nüfusta işsizlik oranının önceki aya göre 0,9 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,9 puan düşerek yüzde 15 seviyesine gerilediğini bildirdi.



Genç nüfusta istihdam oranının ise önceki aya göre 0,6 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise 1,7 puan artış göstererek yüzde 40,9 seviyesine ulaştığını kaydeden Işıkhan, "Ülkemizin büyümesine üreterek, çalışarak, istihdam imkanlarını artırarak katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.