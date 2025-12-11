Bakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı hedeflerine sosyal paydaşlarımızla ilerliyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 29. Olağan Genel Kurulu’nda konuştu. Bakan Işıkhan, sendikal faaliyetlerin çalışma hayatındaki üçlü yapının “vazgeçilmez unsuru” olduğunu söyledi.

"KALKINMA ADIMLARINI SOSYAL PAYDAŞLARLA ATTIK"

Hükümet olarak işçi ve işveren arasında her zaman arabulucu rolü üstlendiklerini vurgulayan Işıkhan, “Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına inandığımız tüm kritik adımları sosyal paydaşlarımızla birlikte attık” ifadelerini kullandı.

Işıkhan, Türkiye’nin küresel belirsizliklere rağmen finansal sınavlardan başarıyla çıktığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vizyonuyla büyümeye devam ettiğini söyledi.

“ORTAK HEDEFİMİZ MİLLİ KALKINMA”

Sosyal diyalog ortamının güçlendirilmesiyle tüm engellerin aşılabileceğini dile getiren Işıkhan, “Hepimizin ortak hedefi, milli kalkınma hedeflerimizi menzile ulaştırmak, ülkemizin birliğini ve vatandaşlarımızın refahını sağlamaktır” dedi.

İşverenlerin yolunu açmak ve yatırım ortamını iyileştirmek için çalıştıklarını belirten Işıkhan, SGK üzerinden verilen teşviklerin artırıldığını, İŞKUR’un ise iş dünyasının taleplerine uygun nitelikli iş gücü yetiştirecek yeni uygulamalar geliştirdiğini söyledi. Işıkhan “Sosyal devlet anlayışıyla, emek dünyasından gelen her sesi dinlemeye devam edeceğiz” dedi.

"TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ NOKTA MOTİVASYON KAYNAĞIMIZ"

İstihdamdan üretime birçok alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarının kırıldığını hatırlatan Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “23 yıldır tüm kesimlere ilham olduğu için” teşekkür etti.

Türkiye’yi dünyanın önemli üretim üslerinden biri haline getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Işıkhan, TİSK’e destekleri için teşekkür ederek genel kurulun hayırlı olmasını diledi.