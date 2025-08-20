Bakan Işıkhan: Zam kararını Hakem Kurulu verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 8'inci Dönem Toplu Sözleşme Dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu ve zam için son kararı Hakem Kurulu'nun vereceğini söyledi.



Bakan Işıkhan "Genel oransal zam ve hizmet kolları kapsamında görüştük. 11 hizmet kolunun tamamında imzalarımızı attık. Süreç kamu personelinin geneline ilişkin sendikalarda büyük oranda uzlaşma sağladığımızı ifade etmek isterim. 4 milyondan fazla çalışanımız çalışmalarını sürdürmekte. Mutabakat sağlayamadığımız için tahkim süreci söz konusu. Kararı Hakem Kurulu verecek. Hakemin kararına hepimiz saygı göstereceğiz." dedi.



FAZLA ÇALIŞMAYA ZAM GELDİ



Işıkhan "11 hizmet kolunun tamamında memur sendikaları için çok önemli mali, özlük haklarında kazanımlar sağladık. Toplamda 369 maddede uzlaşma sağlanmıştır. 7'nci öncede 341 maddede anlaşma sağlanmıştı. Fazla çalışma saatlerine yüzde 25-35 arasında artış gerçekleştirildi." açıklamasında bulundu.