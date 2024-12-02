Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Çalışanı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve çalışma hayatındaki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.



Bakan Işıkhan, işçi ve işveren açısından kritik önemdeki asgari ücret artışında, şimdiye kadar olduğu gibi çalışanın enflasyona ezdirilmemesi kriterini koruyacaklarını bildirdi.



Ekonomi Gazetesi'ne konuşan Işıkhan, işçi tarafının mesafeli yaklaştığı yeni nesil çalışma modellerinde çeşitli modellerin incelendiğini belirterek, “Yeni nesil çalışma modellerinde işçi ve işveren mutabakatıyla adım atacağız.” dedi.



Asgari ücrete ilişkin konuşan Işıkhan, "2025 yılı asgari ücret belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu 10 Aralık'ta topluyoruz. Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz." şeklinde konuştu.



Işıkhan, yeni nesil çalışma modellerinin kadın, genç ve engelliler gibi işgücü piyasasında dezavantajlı konumda olan kişilerin işgücü piyasasına katılmalarını ve kalıcı olmalarını sağlamak için geliştirildiğini söyledi.



"Sıfır Saat Sözleşmeler Mikro İşler (Mini Jobs), Faaliyet Bazlı Çalışma Serbest Çalışma ve Dijital Platform Çalışması" gibi yöntemlerin incelendiğini kaydetti.