Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Fahiş fiyatlara ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu.



Işıkhan, bakanlıkta düzenlenen perakende sektöründe faaliyet yürüten firmaların temsilcilerinin de yer aldığı Perakendeciler Sektör Toplantısı'na katıldı.



Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan, yarın 2025 yılı asgari ücret düzeyini belirlemek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını ifade etti.

Bu sürecin vatandaşların alım gücünü artırmak ve refahını yükseltmek açısından hayati öneme sahip olduğunu belirten Işıkhan, "Asgari ücretliler başta olmak üzere tüm ücretlilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın, sabit gelirlilerimizin ve emeklilerimizin aylıklarının artışlarını aşırı kâr hırsının ve fırsatçıların fahiş fiyatlarına asla ezdirmeyeceğiz. Hükümetimizin ve bakanlıklarımızın bu konudaki tavrı nettir." dedi.

"FIRSATÇILIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ"



Bakan Işıkhan, işverenlerin ve üreticilerin, fiyat politikalarını bu artışları suistimal edecek şekilde fırsatçılığa dönüştürmemesi gerektiğini söyledi.



Işıkhan, "İnsanlarımızın refahını artırmak ve piyasa güvenini sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çalışanlarımıza hak ettikleri ücretleri sağlamak, onların motivasyonunu ve verimliliğini artırırken, piyasa güvenini de güçlendirmektedir." dedi.