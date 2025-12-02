Bakan Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "İnşallah yakın zamanda başlatacağız asgari ücret görüşmelerini. Asgari ücreti hükümet olarak biz değil Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz belirliyor. Komisyon inşallah yakın zamanda toplanacak, çalışmalara başlayacak." dedi.

"TÜM TARAFLARI MASADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Türk-İş'in görüşmelere katılmayacağına yönelik beklentilerine ilişkin Bakan Işıkhan "Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Biz masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin resmi olarak tüm taraflara; işveren ve işçi konfederasyonlarımıza resmi davetimizi göndereceğiz yakın zamanda. Masada 3 kesimi de görmek istiyoruz." ifadesini kullandı.