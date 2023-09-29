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Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

SON DAKİKA HABERİ: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili konuştu. Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette enflasyon yükünü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var." dedi.

Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İstanbul'da çalışma hayatının temsilcileriyle biraraya geldi.

Bakan Işıkhan, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretle ilgli açıklama yaptı.

Enflasyonun getirdiği yükü azaltmayı hedeflediklerini belirten Bakan Işıkhan, "Yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz var. İçinde bulunduğumuz koşulların özellikle sabit gelirli çalışanlar açısından ne denli zorlu olduğunu dikkate almamız gerekiyor." dedi.

Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere aralık ayında bir araya gelecek.

Asgari ücret halen 11 bin 402 TL olarak uygulanıyor.

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