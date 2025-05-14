Bakan Işıkhan'dan "Asgari ücrete ara zam olacak mı?" sorusuna yanıt

AK Parti'nin grup toplantısı için Meclis'te bulunan Bakan Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bakan Işıkhan asgari ücretle ilgili sorulan soruya "Bunları konuşmak için bence çok erken" yanıtını verdi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK HAKKI

"Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak." açıklamasında bulunan Bakan Işıkhan, düzenlemenin Haziran-Temmuz aylarında altyapısının oluşturularak Ekonomi Koordinasyon Kuruluna (EKK) getirilmesini planladıklarını belirtti.

Aile yılı kapsamında ev kadınlarına yönelik önemli bir proje hazırlık aşamasında. Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında yer alan projeye göre, ev kadınlarına sosyal güvence ve emeklilik hakkı tanınması planlanıyor.

Bakan Işıkhan'ın açıklamaları şu şekilde:



"Şu an kamu işçileri toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok.



Ev kadınlarının emekliliğine yönelik bir çalışmamız söz konusu olacak. Haziran-Temmuz aylarında altyapısını hazırladıktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kuruluna getirilmesini planlıyoruz.

"BİR ANALİZLE SINIRLARI BELİRLEMEK GEREKİYOR"



İçeriğini daha netleştirmedik. Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlarının emeklilik hakkının sınırını çok iyi bilmemiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen emeklilik süresi onu belirlemek lazım. Bu Cumhurbaşkanımızın bir müjdesiydi.



Asgari ücreti konuşmak için çok erken."

