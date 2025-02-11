Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

Milyonlarca emeklinin gözü emekli ikramiyelerine çevrilmiş durumda. Emekli ikramiyelerinin Ramazan Bayramı'ndan önce güncellenmesi bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili çalışma yapacaklarını açıkladı. Bakan Işıkhan, rakam söylemek için ise henüz erken olduğunu ifade etti.

İkramiyelerin 4 bin 500 ila 5 bin lira bandına çıkarılmasına yönelik beklentiler bulunuyor.

Emekli ikramiyeleri 2024 yılında yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükselmişti.

İkramiyeler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kere emeklilerin hesaplarına yatırılıyor.

Bu yıl Ramazan Bayramı 30 Mart’ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da idrak edilecek.

İkramiyelerin 30 Mart tarihinden önce hesaplara geçmesi bekleniyor.