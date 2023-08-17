Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Bakan Işıkhan'dan emekli maaşına düzenleme açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yönelik yeni düzenlemeyle ilgili çalışmaya başladıklarını açıkladı.



Bakan Işıkhan, emekli maaşlarında iyileştirme talepleriyle ilgili olarak şunları söyledi:



"Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum."

TEMMUZDA YÜZDE 25 ZAM VERİLMİŞTİ



SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine temmuz ayında yüzde 25 zam yapılmıştı.



Memurlara yapılan 8 bin 77'lik seyyanen artış sonrası emekliler de maaşlarda iyileştirmeye yönelik talepte bulunmuştu.



En düşük emekli maaşı halen 7 bin 500 lira olarak uygulanıyor.



SSK ve Bağ-Kur emeklileri her 6 ayda bir enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. Emeklilerin yeni maaşları ocak ayı enflasyon rakamları sonrası netlik kazanaak.