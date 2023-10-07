Bakan Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan emeklilerle ilgili açıklama yaptı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk yapılacak kabine toplatısı sonrası memur emeklileriyle ilgili müjde verileceğini duyurmuştu.



Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, müjde olarak verdiği işçi, memur ve Bağ-Kur emeklilerimiz ile ilgili çalışmayı kabine toplantısı sonrası milletimizle paylaşacak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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