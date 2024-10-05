Bakan Işıkhan'dan enflasyon açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nda Çalışma Hayatı Buluşmaları" programı kapsamında Arnavutköy'de sanayici ve iş insanlarıyla bir araya geldi.



Bakan Işıkhan, programda sanayici ve iş insanlarının taleplerini dinledi.



İstihdamda rekor üstüne rekor kırıldığını belirten Işıkhan, "Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız, son verilere göre 32 milyon 712 bin kişiyle tarihi zirvesini yenilemiş bulunuyor." dedi. Işıkhan, işsizlik oranının 15 aydır tek hanelerde olduğunu vurguladı.



Bakan Işıkhan, "Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat vizyonu doğrultusunda enflasyonu tek haneli rakamlara çekene kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Herkesin kazandığı tam bağımsız bir kalkınma süreci hedeflediklerini kaydeden Işıkhan, sanayi sektörünün en önemli aktörlerden biri olduğunu söyledi.