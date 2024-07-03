Bakan Işıkhan'dan, enflasyonla mücadele açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışan ve emekliler başta olmak üzere milletin her kesiminin üzerindeki yükü azaltmak ve kalıcı refah artışını sağlamak için gereken adımları attıklarını belirtti.



"HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"



Yüksek seviyelere ulaşan istihdam verilerinin korunması, enflasyon ile kararlı mücadele ve finansal istikrarı sağlamanın, öncelikleri olmayı sürdüreceğini vurgulayan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın mimarlığını yaptığı Türkiye Yüzyılı vizyonumuz doğrultusunda OVP ve 12. Kalkınma Planı hedeflerimizi gerçekleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.