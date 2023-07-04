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Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamma ilişkin açıklamada bulundu. Meclis tatile girmeden düzenlemenin gündeme geleceğini söyleyen Işıkhan, hedeflerinin yaşam kalitesini artırmak olduğunu söyledi. Bakan Işıkhan, düzenlemenin son durumuna ilişkin de "Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor." açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili açıklama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Bakan Işıkhan, memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeye yönelik soru üzerine, düzenleme üzerinde çalıştıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin gündeme gelip gelmeyeceğiyle ilgili soruya karşılık ise Işıkhan, "Çalışılıyor, yoğun bir mesai harcanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği gibi Meclis tatile girmeden önce... Bazı değişkenleri de dikkate almak lazım. Çok kapsamlı düşünülüyor. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." ifadesini kullandı.

''REFAH VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ''

Işıkhan, düzenlemeye yönelik çalışmanın son durumuna ilişkin ise, "Biz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışma hayatının tek boyutu yok. Asgari ücreti bitirdik. İşveren ve çalışanlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Refah ve yaşam kalitesini artırmak önceliğimiz." diye konuştu.

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