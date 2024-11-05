Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilik sistemi açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Habertürk'te emeklilik sistemi ve asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu.



AK Parti olarak sosyal güvenlik sisteminde ciddi anlamda reform çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Işıkhan, "SSK, Bağ-kur, Emekli Sandığı tek çatı altında birleştirildi. Bu çok önemli basamaklardan bir tanesi" dedi.

"EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNGÖRMÜYORUZ"



Bakan Işıkhan, merak edilen "Emeklilik sisteminde değişiklik olacak mı?" sorusuna yanıg verdi. Işıkhan, "Emeklilik sistemimizde şu an herhangi bir değişiklik öngörmüyoruz. Ancak emeklilik sistemini daha iyiye taşıyacak boyutlarda bize gelecek her türlü değerlendirmeyi göz önüne alıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET TEK BAŞIMIZA BELİRLEDİĞİMİZ BİR KONU DEĞİL"



Asgari ücret zammına ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:



"Asgari ücret tek başımıza hükümet olarak belirlediğimiz konu değil. İnşallah Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını başlatacak. Belirli bir zaman aralığında 31 Aralık'a kadar netleştirip yayımlamak zorundayız Resmi Gazete'de. Aralık ayında kamuoyuyla paylaşma imkanımız olacak.

"EKONOMİMİZİN GENEL İSTİKRARINI BOZMAYACAK BİR ÜCRET HEDEFLİYORUZ"



En önemli şey enflasyon oranı. Enflasyon gittikçe düşme eğilimine geriyor. Ekonomik büyüme, sektörel bazlı nasıl bir işgücüne ihtiyacımız var burada ücret belirleyici olacaktır. Vatandaşımızın yaşam standardının nasıl geliştirileceğine ilişkin olarak bu komisyon değerlendirme yapacaktır. Bunu yaparken de ekonomimizin genel istikrarını bozmayacak şekilde işçi, işveren paydaşlarımızın maksimum noktada anlaşabildikleri ücret düzeyinde olmasını hedefliyoruz. İnşallah görüşerek ortak bir asgari ücreti belirleyip Ocak ayında uygulamaya geçeriz."