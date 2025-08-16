Bakan Işıkhan'dan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı;



"8. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri’nde hizmet kollarında yürütülen müzakere süreci için Bakanlığımızda bir araya geldik. Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Sayın Ali Yalçın ve ilgili sendika temsilcileri ile müzakerelerde gündeme gelen başlıkları ve talepleri değerlendirdik. İlerleyen günlerde de uzlaşı zemininde görüşmelerimizi sürdüreceğiz."